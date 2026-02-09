Новая тактика применения российских беспилотников и FPV-дронов попала на видео

Сброс FPV-дрона с беспилотника «Гербера» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На записи видно, как от беспилотника отсоединяется дрон и улетает в сторону. При этом сам беспилотник продолжает движение дальше.

«На видео попал момент, как [беспилотник] "Гербера" сбрасывает FPV-дрон над Сумами», — говорится в сообщении.

Авторы канала напомнили, что до этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявляли, что российские беспилотники физически не могут пролетать над Сумами.

Ранее стало известно, что российские дроны атаковали украинскую авиабазу после посадки там самолета с военным грузом. Речь идет об украинском военнм аэродроме в Миргороде Полтавской области.