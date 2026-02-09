Хинштейн: ВСУ атаковали здание администрации Хомутовского района

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Хомутовка обломками посечены два окна здания администрации района и автомобиль. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

— В городе Рыльске Рыльского района незначительно поврежден фасад магазина, остекление двух окон и автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших. Прошу всех жителей соблюдать меры безопасности! — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

8 февраля мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны.

6 февраля в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате удара погиб один человек. Женщина, находившаяся в машине, получила тяжелые ранения.

31 января два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали при атаке украинского беспилотника на движущуюся машину в Белгородской области. Пострадавших доставили в больницу.