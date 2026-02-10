MWM: Любая крупная продажа Су-57 изменит баланс сил в воздухе на Ближнем Востоке

Поставки Су-57 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке, сообщает Military Watch Magazine.

Выступая накануне на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия", глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что страны Ближнего Востока проявляют интерес к отечественному истребителю пятого поколения Су-57Э, и Россия уже заключила несколько контрактов со странами региона.

"Любая крупная продажа Су-57 значительно изменит баланс сил в воздухе на Ближнем Востоке, поскольку Израиль является единственным оператором истребителей пятого поколения в регионе", - пишет MWM.

При этом израильские F-35I едва ли готовы к боевым действиям высокой интенсивности из-за отсутствия программного обеспечения Block 4, и такое положение сохранится до начала 2030-х годов.

Таким образом, полностью боеспособный флот Су-57, эксплуатируемый каким-либо ближневосточным государством, потенциально может обеспечить превосходство в воздухе.Издание также напоминает, что Су-57 имеет преимущество перед другими истребителями своего поколения благодаря гораздо более масштабным испытаниям в условиях боевых действий высокой интенсивности, включая подавление ПВО , воздушные бои и операции в хорошо защищенном воздушном пространстве противника.