Прорвет «Железный купол»: Чем ответит Иран на нападение Израиля и США

Израиль и США своими угрозами и возможными атаками хотят дестабилизировать ситуацию в Иране настолько, чтобы поменялась власть, заявила НСН Евдокия Добрева.

У Израиля нет технической возможности разбомбить военные объекты Ирана, которые залегают на глубине, в случае атак Иран сможет пробить и «Железный купол», рассказала младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН.

Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удар по объектам иранской ракетной программы, если Тегеран пересечет «красные линии» в отношении баллистических ракет, пишет The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники в силовых структурах. Израильские военные представили США несколько планов, которые включают удары по основным объектам производства ракет. На днях США и Иран проводила переговоры в Омане. Иран был готов обсуждать только ядерный вопрос, и очень не хотел разговаривать о баллистических ракетах. Добрева рассказала, чем ответит Иран.

«Иран точно сможет ответить на удары Израиля. По опыту предыдущей эскалации, которая была в прошлом году, можно сказать, у Израиля нет технической возможности разбомбить некоторые объекты Ирана, которые залегают на глубине. Поэтому в тот раз привлекали американцев с самым мощным вооружением. А сейчас Иран восстановил свои оборонительные возможности, недавно была презентована новая ракета «Хоррамшахр-4», которая долетает до Израиля за десять минут, может прорывать систему ПРО Израиля – «Железный купол». Даже в тот раз 20% ракет прорывались, иранцы брали количеством, выпуская одновременно много беспилотников, перегружали систему Израиля. Ракетная программа Ирана не особо пострадала в предыдущие атаки. Если Израиль нападет, конечно, Иран будет отвечать», - отметила она.

По ее словам, даже с привлечением сил США это будет непросто.

«Если Израиль привлечет силы США, все будет зависеть от того, насколько у них полные разведданные. Они смогут нанести серьезный урон, при этом объекты ракетной программы так же находятся под землей, очень сложно достичь цели по полному уничтожению. Поэтому основная цель – таким образом дестабилизировать ситуацию в Иране настолько, чтобы поменялась власть», - пояснила собеседница НСН.

11 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с американским президентом Дональдом Трампом в США, чтобы обсудить прошедшие переговоры Вашингтона с Ираном по ядерной сделке. В сообщении офиса израильского премьера говорится, что Нетаньяху считает, «что любые переговоры должны включать ограничения баллистических ракет Ирана». А Axios уточняет, что визит Нетаньяху стоит считать «срочным», отмечая, что изначально встреча планировалась на 18 февраля, но Израиль ее перенес, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».