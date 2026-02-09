Украинские передовые бригады теперь используют роботов и дронов для логистических операций из-за высоких потерь личного состава, сообщает Military Watch Magazine.

Роботы теперь обеспечивают 70 процентов передовой логистики 28-й бригады, доставляя беспилотники, боеприпасы и даже грелки военнослужащим ВСУ, заявил командир 28-й механизированной бригады полковник Анатолий Кулыковский. По его словам, также используется доставка грузов по воздуху в тех случаях, когда оставленные роботами следы на снегу могут выдать украинские позиции.

Роботизация логистики позволила значительно снизить уязвимость пехоты, но в то же время выявила проблемы с поставками самих роботов. Каждый робот стоит около 10 000 долларов, что делает их сопоставимыми по стоимости с двумя ночными или четырьмя дневными разведывательными "Мавиками". При этом Кулыковский подчеркнул, что бригада сталкивается с растущими трудностями в поиске и финансировании закупок такой техники, поскольку дроны и роботы уничтожаются "почти ежедневно".

Роботизация логистики рассматривается на Украине как решение, способствующее снижению потерь, отмечает издание.

"Хотя украинские вооруженные силы по-прежнему получают значительное финансирование, в первую очередь благодаря сотням миллиардов долларов помощи, предоставленной странами западного мира, они испытывают серьезную нехватку личного состава в результате огромных потерь за четыре года боевых действий", - пишет MWM.

По данным издания, в призывных частях показатель потерь достигал 80-90 процентов личного состава, что стало одним из основных факторов, обусловивших высокий уровень дезертирства.

В августе 2025 года сообщалось, что с февраля 2022 года Вооруженные силы Украины потеряли более 1,7 миллиона человек.

Нехватка личного состава привела к растущей зависимости ВСУ от наемников, а теперь и к попыткам более широкого использования роботов и дронов для снабжения войск, подводит итог MWM.