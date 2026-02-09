Россия перешла к принципиально новому алгоритму ведения боевых действий на Украине. Вместо классических прорывов и захвата обширных территорий Москва активировала «кибернетическую» стратегию истощения: поле боя теперь рассматривается не как карта с рубежами, а как единый контур управления, где ключевую роль играют математические модели ущерба и обратная связь в реальном времени, говорится в материале немецкого издания Junge Welt.

© МО РФ

Техническим воплощением этой доктрины стали созданные «зоны тотального уничтожения» и автономные подразделения нового типа, такие как «Рубикон», превратившие войну в стандартизированный индустриальный процесс.

По оценке издания, западные эксперты совершают ошибку, измеряя успех российских войск в «метрах в день». Реальная цель Москвы — создание условий, при которых система противника рухнет от перегрузки.