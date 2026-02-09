Российские военные наносят удары по украинской территории, уничтожая склады с вооружением, которое поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) НАТО, при этом украинские подразделения начали отступать в районе Волчанска. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Уничтожение «тайного груза»

По данным генерал-майора Сергея Липового, целями беспилотников «Герань» в портовых районах Одессы могли стать склады с вооружением, а также уничтожение «тайных грузов» от западных партнеров Владимира Зеленского.

«Одесса является портовым городом, крупным логистическим узлом, куда приходит большое количество грузов, в том числе, военные. Именно по таким целям наносят удары ВС РФ. «Герани» атаковали склады, ангары, где размещена военная техника, вооружение и прочие грузы для ВСУ», — пояснил он.

Также на авиабазе Миргород под Полтавой был уничтожен борт Ан-124, прибывший с грузом из США, отметил Сергей Липовой.

«Наша разведка отслеживает подобные рейсы грузовой авиации. Наш министр иностранных дел неоднократно предупреждал о том, что все то, что связано с обеспечением боевых действий ВСУ, является нашими законными целями», — отметил он.

ВСУ отступают под Волчанском

Российские военные также активно идут вперед, и в районе Волчанска бойцы ВСУ начали отступление с занимаемых позиций, рассказал генерал-майор Липовой.

ВС РФ наращивают активность: «тотальный прорыв ВСУ» и размен Херсона

Он обратил внимание на то, что США и Европа «все больше и больше отказываются от полноценной поддержки Украины».

«В ситуации с Волчанском — это вопрос ближайшего времени. Этот населенный пункт точно так же, как и другие крупные укрепленные объекты перейдет под наш контроль, потому что у Украины нет ни сил, ни средств их удерживать, и наши войска продвигаются вперед», — пояснил эксперт.

Напомним, что, по данным Минобороны РФ, за 2025 год российские военные освободили более 300 населенных пунктов и свыше 6,2 тысячи квадратных километров территории. За январь — еще 526 квадратных километров, что на 41% больше, чем годом ранее.