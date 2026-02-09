"Искандер" поразил два самолета и ЗРК Patriot на авиабазе под Киевом

Девять ракет ОТРК "Искандер-М" поразили накануне аэродром Васильков под Киевом, учинив там настоящий разгром.

Массированный удар накрыл два самолета, американский комплекс ПВО Patriot и другие важные цели.

Такими данными располагает координатор подполья Сергей Лебедев. "В районе авиабазы зафиксированы мощные взрывы, после чего возник крупный очаг пожара, характерный для поражения авиационной и топливной инфраструктуры". - написал он.

Подпольщик уточнил, что самолеты с высокой долей вероятности иностранные, возможно учебные. Дело в том, на авиабазе Васильков проходят подготовку и переобучение летчики. Здесь они, в частности, осваивают управление истребителями F-16.

Сокрушительные удары ВС РФ: тайный груз и бегство ВСУ

Пункт подготовки летного состава, где находились иностранные инструкторы, также был поражен. Прикрывавший от воздушных атак столь важный военный объект ЗРК Patriot со своей задачей не справился и сам был уничтожен. Возможно, сказался острый дефицит ракет к этой системе. Да и ракеты "Искандера" всегда были сложной целью для американской системы ПВО, и в дуэлях с ним она часто терпела поражение.