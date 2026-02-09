Завершено исследование значительного числа трофейной иностранной техники

Председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Трушин заявил, что на сегодня завершено исследование значительного числа образцов иностранной техники, которую применял противник в зоне спецоперации.

«На сегодняшний день завершено исследование значительного числа образцов применяемой ВСУ иностранной техники. Все выявляемые особенности своевременно учитываются и находят дальнейшее применение», - сказал Трушин в интервью газете «Красная Звезда».

Генерал-полковник отметил, что беспрецедентное накачивание ВСУ натовской боевой техникой поставило перед военной наукой России задачу парировать угрозы, исходящие от этих образцов вооружения, а также вскрыть их уязвимости. Он подчеркнул, что рекомендации, составленные после изучения трофейной техники, оперативно доводятся до российских войск.

Также Василий Трушин рассказал о важности искусственного интеллекта - так, по его словам, без его применения уже сложно представить современные беспилотники, которым приходится действовать в условиях подавления сигналов. Также он задействуется в наземных ударных платформах - алгоритмы технического зрения позволяют полуавтономно обнаруживать и удерживать цели. Также элементы ИИ используются и артиллеристами при получении данных.

При изучении трофейной техники и вооружения используются и отечественные образцы. Так, ранее сообщалось, что в ВС РФ обстреливают свои танки из трофейного оружия в ходе испытаний. Это позволяет найти слабые места и устранить их.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.