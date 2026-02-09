Украинские диверсанты в российской форме не смогли зайти в тыл ВС РФ

Украинские диверсионные группы активизировали попытки проникновения в тыл российских подразделений, действуя под видом военнослужащих ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По имеющейся информации, диверсанты заходят с территории Запорожской области в направлении юго-западной части Донецкой Народной Республики. При этом они используют российскую военную форму, рассчитывая скрытно пройти линии обороны.

В силовых структурах отметили, что все подобные попытки на данный момент остаются безрезультатными. Группы своевременно выявляются, их действия пресекаются.

Как подчеркнул источник агентства, все выявленные диверсанты подлежат уничтожению. Ситуация на данном участке находится под контролем российских сил.