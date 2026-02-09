Патроны "Многоточие" с хитрой пулей применяют в зоне СВО

Российские бойцы стали применять в зоне СВО новейшие патроны "Многоточие" с хитрой пулей для борьбы с дронами.

© Российская Газета

Они созданы холдингом "Высокоточные комплексы" как для нарезного, так и гладкоствольного оружия. "Многоточие" позволяет эффективно отражать атаки БПЛА за счет высокой плотности огня.

"Фактически это стандартные патроны 5,45 на 39 мм и 7,62 на 39 мм, но с хитрой пулей, которая при вылете из канала ствола разделяется на три части. В итоге это обеспечивает высокую плотность огня. То есть сбить маленький дрон, выстрелив сразу тремя пулями, намного проще, чем одной", - рассказал ТАСС в интервью индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Напомним, о поступлении "Многоточия" в российские войска Ростех заявил 22 января и опубликовал видео испытания патронов с трехэлементной пулей. В ролике боец поразил спецбоеприпасом дрон из АК-12 с первого выстрела на расстоянии 65-70 метров.