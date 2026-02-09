Стало известно о неспособности Patriot защитить энергообъекты Украины

Украинская система ПВО испытывает острый дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для американских комплексов Patriot, из-за чего часть пусковых установок в январе фактически простаивали. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Как пишет издание, дефицит оказался столь серьезным, что Patriot не могли реагировать на удары ВС РФ баллистическими ракетами, и они беспрепятственно поражали объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Financial Times цитирует спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о том, что боекомплект расходуется быстрее, чем поступает новая помощь со стороны Запада. Бывают моменты, когда системы ПВО «стоят пустыми», однако существует необходимость отражать удары ВС РФ.

«Не открою тайну: например, стоит комплекс NASAMS, а в пусковой вместо шести только две ракеты. Потому что их, ракеты, приходилось максимально рассредоточить для других комплексов, чтобы охватить большую территорию для защиты», — заявлял Игнат.

До этого президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен работой мобильных огневых групп систем противовоздушной обороны Украины после того, как ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры украинской армии.

Ранее стало известно, что министр обороны Украины попросит у Европы дополнительные комплексы ПВО.