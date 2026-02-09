ВС России поразили авиабазу ВСУ под Киевом

ВС России нанесли удар по военной авиабазе в городе Васильков Киевской области. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в результате уничтожен ПЗРК Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов.

© МО РФ

Лебедев пояснил, что авиабаза в Василькове - один из ключевых военных авиационных узлов в центральной части Украины. ВСУ используют базу для подготовки и переобучения пилотов на западные самолеты. Также база используется как аэродром "подскока" и рассредоточения авиации.

Как передает подполье, в районе авиабазы зафиксированы мощные взрывы, возник крупный очаг пожара. Уничтожено как минимум два самолета. По предварительным данным, выведена из строя минимум одна система ПВО Patriot, поражен пункт подготовки летного состава.