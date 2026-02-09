Американские производители внедряют российские наработки на танках Abrams

Зарубежные производители бронетехники, в том числе в США, начали внедрять на своих танках технические решения, разработанные в России для повышения живучести машин. Об этом в интервью ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех", член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

© Российская Газета

По его словам, американская сторона фактически адаптирует российские наработки при модернизации танков Abrams.

"Те же американцы сегодня фактически берут наши придумки и внедряют у себя на "Абрамсах", включая всеракурсную динамическую защиту и меры по снижению заметности боевой техники", - заявил Оздоев.

Он также отметил, что зарубежные конструкторы рассматривают возможность снижения боевой массы танков для повышения их маневренности и динамики на поле боя.

Эксперт подчеркнул, что развитие танков всегда носило эволюционный характер. Он напомнил, что в начале XX века британский Mark I воспринимался как технологический прорыв, однако с современной точки зрения представлял собой уязвимую и малоподвижную машину. В годы Великой Отечественной войны эту нишу качественно изменил Т-34, став более защищенной и универсальной заменой легким танкам 1930-х годов с тонкой броней и ограниченными огневыми возможностями.

Интерес зарубежных производителей к российским решениям в области защиты бронетехники указывает на пересмотр подходов к танковому бою в условиях массового применения высокоточного оружия, БПЛА и противотанковых средств. Повышение всеракурсной защищенности, снижение заметности и массы становятся ключевыми требованиями к современным основным боевым танкам.

Также Бекхан Оздоев заявил, что дальнейшая эволюция танков может привести к появлению беспилотных или опционально пилотируемых машин. По его словам, работы в этом направлении ведутся в разных странах, включая Россию.