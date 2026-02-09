Американские производители внедряют российские наработки на танках Abrams
Зарубежные производители бронетехники, в том числе в США, начали внедрять на своих танках технические решения, разработанные в России для повышения живучести машин. Об этом в интервью ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех", член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.
По его словам, американская сторона фактически адаптирует российские наработки при модернизации танков Abrams.
"Те же американцы сегодня фактически берут наши придумки и внедряют у себя на "Абрамсах", включая всеракурсную динамическую защиту и меры по снижению заметности боевой техники", - заявил Оздоев.
Он также отметил, что зарубежные конструкторы рассматривают возможность снижения боевой массы танков для повышения их маневренности и динамики на поле боя.
Эксперт подчеркнул, что развитие танков всегда носило эволюционный характер. Он напомнил, что в начале XX века британский Mark I воспринимался как технологический прорыв, однако с современной точки зрения представлял собой уязвимую и малоподвижную машину. В годы Великой Отечественной войны эту нишу качественно изменил Т-34, став более защищенной и универсальной заменой легким танкам 1930-х годов с тонкой броней и ограниченными огневыми возможностями.
Интерес зарубежных производителей к российским решениям в области защиты бронетехники указывает на пересмотр подходов к танковому бою в условиях массового применения высокоточного оружия, БПЛА и противотанковых средств. Повышение всеракурсной защищенности, снижение заметности и массы становятся ключевыми требованиями к современным основным боевым танкам.
Также Бекхан Оздоев заявил, что дальнейшая эволюция танков может привести к появлению беспилотных или опционально пилотируемых машин. По его словам, работы в этом направлении ведутся в разных странах, включая Россию.