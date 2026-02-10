Глава Минобороны Андрей Белоусов обратился к войскам в зоне проведения СВО. Текст правительственной телеграммы опубликовала пресс-служба военного ведомства в Telegram.

Белоусов поздравил личный состав 114-го гвардейского мотострелкового полка со взятием населенного пункта Зализничное Запорожской области. Контроль над ним был установлен 10 февраля.

Министр отметил верность солдат, прапорщиков и офицеров соединения воинскому долгу и данной Родине присяге.

«Вы уверенно продвигаетесь вперед на Времевском направлении, шаг за шагом приближая день нашей общей победы над неонацизмом», — говорится в телеграмме

Белоусов также выразил уверенность, что полк продолжит с честью выполнять возложенные на него задачи.

Белоусов поручил обеспечить бесперебойное производство техники для нужд СВО

Российская армия продолжает развивать наступление на всех направлениях в зоне СВО. Сообщения о переходе под российский контроль новых населенных пунктов продолжают поступать с различных участков линии боевого соприкосновения. Одним из последних в этом списке стало село Чугуновка Харьковской области. Этот регион не включен в состав Российской Федерации, наступление на указанном направлении связано с формированием полосы безопасности вдоль российских границ.