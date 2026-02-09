Украинские СМИ активно распространяют вбросы о начале контрнаступления на восточно-запорожском направлении, попутно отчитываясь об «успехах». Как сообщает «Царьград», пока российские штурмовики продолжают расширять зону контроля, противник «побеждает» в медиаполе.

Подготовка к взятию Славянска

События последних дней свидетельствуют о нарастающей активности ВС РФ. По мнению западных аналитиков, она предвещает начало штурма Славянска. На стратегический переход к полномасштабной наступательной операции указывает увеличение интенсивности боев в районе Красного Лимана и активизация наступления с востока и северо-востока.

Кроме того, эксперты подтверждают, что на краснолиманском направлении ВСУ покидают позиции в Александровке. ВС РФ установили устойчивый контроль в центре населенного пункта. Продолжается работа по закрытию кармана на севере Красного Лимана.

В Константиновке отрезаны около трех тысяч бойцов ВСУ из-за прорыва дамбы Молочарского водохранилища. Если река выйдет из русла, то большая часть гарнизона будет отрезана от снабжения и не сможет провести ротацию.

«Тотальный прорыв» ВСУ и размен Херсона

Ресурсы противника заявляли о якобы начале контрнаступления на днепропетровском направлении. По их словам, с 5 по 7 февраля ВСУ якобы захватили сразу семь населенных пунктов, в некоторых из которых ВС РФ до этого и не было. Кроме того, украинские СМИ используют тему с блокировкой терминалов Starlink, сопровождая медийные «прорывы» вбросами о якобы полной дезорганизации в наших войсках из-за отсутствия связи, хотя на деле проблему в значительной степени решили.

«По данным с мест, информация — вброс. Никаких накатов не было, и обстановка остается прежней. "Старлинки" хоть и отключили, но резервные средства связи никуда не делись», — заявил канал «Архангел спецназа».

Единственное, что частично подтверждается — 7 февраля бойцы группировки войск «Восток» отразили 11 попыток противника контратаковать. Как заявляет канал «Воин DV», российские штурмовики тем временем расширили зону контроля на 5 квадратных километров.

Дрон снял чудовищный пожар на полтавской нефтебазе после удара ВС РФ

Вместе с тем украинские СМИ на фоне фейков стали раскачивать версию о том, что ВСУ не захватывают населенные пункты, а якобы «получают их» в рамках долгоиграющего обмена территориями — Днепропетровскую область в обмен на Херсон. Однако это не подтверждает объективным контролем: до окраин Днепропетровска ВС РФ осталось 50-70 км, а следом возможен поворот на Херсон без форсирования Днепра.