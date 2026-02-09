Российские войска начали обходить с флангов важный город в ДНР

Российские войска в результате успешных боевых действий начали обходить с флангов Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР), важный город для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска обходят Константиновку с флангов», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что в самом городе российские войска навязали ВСУ ожесточенные бои, и под российским контролем уже находятся юго-восточные окраины Константиновки.

Ранее военный аналитик, полковник в отставке Виталий Киселев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что у Славянска и Краматорска идет самая ожесточенная на всем фронте борьба за господство в воздухе. По его словам, небо на этом направлении патрулируют тысячи беспилотников с обеих сторон, а из-за суровых морозов пехотные маневры хорошо видны в тепловизоры с воздуха.