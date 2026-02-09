Пленный украинский солдат рассказал об убийствах в ВСУ

Украинский военнопленный Николай Лисконог заявил, что солдаты ВСУ дронами атакуют своих сослуживцев, которые сдаются в плен. Об этом сообщает РИА Новости.

Лисконог рассказал, что украинский FPV-дрон преследовал его и еще одного солдата ВСУ, когда они бежали по полю. Сослуживец Лисконога был убит ударом беспилотника.

«Мельника» зацепило, который нас выводил. Но он все-таки меня вывел, довел. Не было цели убрать русского бойца. Была цель убрать нас. Я бы не воевал. Оно мне не надо. Вообще два братских народа», - заявил пленный.

Он подчеркнул, что попал на поле боя без какой-либо подготовки. Лисконог добавил, что в ВС РФ хорошо к нему отнеслись и накормили.

«Все нормально, говорят, не переживай, никто тебя не тронет. Все нормально, выведем, если сам не будешь дурачка валять, если хочешь жить, выведем, все нормально», - процитировал он российских военных.

Ранее попавший в плен солдат ВСУ Иван Федино рассказал, что вместе с другими солдатами решил бежать с позиций ВСУ, поскольку командование бросило их на передовой. Федино заявил, что перед мобилизацией его задержала украинская полиция и сразу же передала сотрудникам ТЦК (украинский аналог военкомата). Оттуда украинца отправили на передовую, где FPV-дроны «не давали даже нос высунуть».

Федино и трое его сослуживцев решили дезертировать. Они прятались в подвале одного из брошенных домов, где их и нашли российские военные. Федино подчеркнул, что солдаты ВС РФ обращались с ним и его сослуживцами нормально.