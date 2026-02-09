Масштабная атака ВСУ 9 февраля: ракетная опасность и удары БПЛА

По данным Минобороны России, сегодня ночью над территорией страны были сбиты 69 украинских беспилотников. Какие российские регионы оказались под ударом, и где была объявлена ракетная опасность, разбирался «Рамблер».

В военном ведомстве уточнили, что территорию России атаковали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Больше всего дронов было уничтожено над Курской и Брянской областями – 28 и 27 БПЛА соответственно.

Пять беспилотников сбиты над территорией Белгородской области, три – над Тульской областью, по два уничтожено в небе над Орловской и Калужской областями, по одному БПЛА атаковали Астраханскую и Воронежскую области, об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.

Курская область

Курская область за сутки была атакована как беспилотниками, так и артиллерией. В результате получили повреждения здания и автомобили, рассказал сегодня в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

«В слободе Белой Беловского района произошло возгорание кровли в поликлинике. В хуторе Фонов Рыльского района у автомобиля повреждено лобовое стекло и кабина. В деревне Шалимовка Фатежского района полностью сгорел дом. В деревне Копенки Железногорского района у автомобиля повреждены двери и выбиты окна», — сообщил Хинштейн.

При этом глава региона подчеркнул, что погибших и пострадавших нет.

По информации Telegram-канала Shot, накануне вечером в пригороде Курска прогремела серия взрывов. Очевидцы рассказали каналу, что первый взрыв был слышен около 22:50 и еще не менее трех в 23:00. Также, по их словам в небе были видны яркие вспышки.

Ракетная и беспилотная опасности

Режим беспилотной и ракетной опасностей вводился ночью на территории Брянской области. Жителям было рекомендовано соблюдать осторожность. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил о том, что пострадавших и разрушений нет, пишет Ura.ru.

В Воронеже ночью также была введена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. А в Волгограде и Калуге в целях безопасности пассажиров были введены ограничения на прилет и вылет самолетов. К утру воздушная гавань Волгограда продолжила работу.

Напомним, что ранее украинские военные ударили по Брянской области системами реактивного залпового огня HIMARS и беспилотниками. В результате атаки повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.