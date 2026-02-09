Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются малыми группами бежать из Белицкого в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Солдаты противника пытаются бежать с позиций в Белицком. Выходят, преимущественно, малыми группами. Их догоняют наши FPV-дроны», — отмечается в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщал, что российские военные успешно ведут бои у Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Уточнялось, что украинские военные активизировались на данном участке фронта. Ежедневно фиксируется переброска на него Киевом личного состава и как легкой, так и бронированной техники.

Также отмечалось начало боев в южной части Белицкого, где силы Киева «безуспешно пытаются выдавить наши войска из населенного пункта».