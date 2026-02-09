Дрон снял чудовищный пожар на полтавской нефтебазе после удара ВС РФ

В Сети появилось видео последствий недавнего удара ВС России по хранилищу топлива в Полтавской области.

Этот объект близ села Качаново Гадячского района навестили "Герани". На кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Изнанка", дрон-разведчик сразу вслед за ними, в буквальном смысле по горячим следам, полетел фиксировать результат попадания.

Прорываясь сквозь клубы дыма, он снял горящие резервуары. Чудовищных размеров пламя едва не задевало беспилотник, находящийся на высоте нескольких десятков метров.

Напомним, 5 февраля появилась информация от подполья об ударе семи БПЛА по нефтебазе в районе города Гадяч. Были поражены четыре резервуара, наносный блок перекачки, автотопливозаправщик. А Госслужба по ЧС Украины сообщила о масштабном пожаре на одном из предприятии в Полтавской области. Велика вероятность, что на видео выше показан именно он.