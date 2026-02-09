В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Харьковской области, в том числе об уничтожении подземных командных пунктов ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 9 февраля.

Уничтожение «Фурии»

Операторы российских FPV-истребителей уничтожили несколько высотных разведывательных дронов ВСУ под Купянском в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Расчеты радиолокационных станций обнаружили разведывательные беспилотники ВСУ. После этого российские военные направили FPV-истребители на перехват украинских беспилотников.

Беспилотники ВС РФ пошли на таран, нанесли удары по вторгнувшимся в воздушное пространство разведывательным дронам «Лелека-100», «Мара», «Фурия» и многоцелевому разведывательно-ударному аппарату «Щедрик», и уничтожили беспилотники ВСУ в воздухе.

Удар «Стрелы»

Зенитчики ВС РФ уничтожили ударный беспилотник ВСУ дальнего действия на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» нанес удар по украинскому дрону, обеспечив прикрытие тыловых подразделений ВС РФ.

Операция в Харьковской области

Операторы российских FPV-дронов уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Специальные дроны-перехватчики ВС РФ перебили лопасти украинским беспилотникам. Российские военные отметили, что дроны ВСУ использовались для вычисления позиций и корректировки артиллерии.

Удар «Тюльпана»

Российские самоходные минометы «Тюльпан» уничтожили подземные командные пункты управления и позиции ВСУ в Купянском районе, сообщили в Минобороны РФ. Военные заявили, что эти объекты использовались ВСУ, чтобы накапливать личный состав, распределять его и проводить ротации.

Удар «Града»

Реактивная система залпового огня «Град» ВС РФ уничтожила замаскированные позиции и диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Диверсантов ВСУ выявил дрон с тепловизионной камерой. После этого по диверсионной группе был нанесен удар осколочно-фугасными реактивными снарядами. ВСУ понесли серьёзные потери, управление украинскими подразделениями было нарушено, подчеркнули в Минобороны России.

Операция Су-34

Российский истребитель Су-34 нанес удар по личному составу и пункту управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная». Удар по целям был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Бегство ВСУ

Штурмовики ВСУ пустились в бегство на хатненском участке в Харьковской области. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

С-400 превзошел Patriot при отражении ракет ATACMS

В сообщении отмечается, что две штурмовые группы ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в селе Чугуновка Купянского района. ВС РФ отразили контратаку.