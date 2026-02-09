Российский командир раскрыл тактику уничтожения позиций ВСУ

При ударе по позициям противника Вооруженные силы России (ВС РФ) запускают один тяжелый беспилотник «Молния», после чего добивают несколькими FPV-дронами. Тактику уничтожения укрепов Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл командир расчета БПЛА с позывным Ангел в беседе с RT.

По его словам, суть тактики заключается в том, чтобы тяжелым беспилотником типа «Молния» проломить каркас здания, а FPV-дроны уже нужны для ликвидации личного состава и боеприпасов противника.

«Расчет делается на то, что в рядах противника начнется суета после первого удара», — пояснил Ангел.

В частности, таким образом был поражен пункт управления БПЛА с объективным контролем.

«Дрон занял позицию удобную для съемки и далее мы отработали туда "Молнией". Снаряд был — ТМ-мина весом 6 килограммов», — добавил собеседник канала.

Российский командир отметил, что по сравнению с прошлым годом сейчас противник сильно сдает позиции:

«Видно, что слабеет снабжение. Прячутся машины, так близко уже не подъезжают, как раньше. Дистанция подвоза людей и техники гораздо больше стала», — сказал он, уточнив, что российские военные дежурят в круглосуточном режиме, не давая противнику даже возможности подвезти технику.

Ранее боец 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Север» с позывным Гусар рассказал об уничтожении колонны ВСУ через пять минут после обнаружения.