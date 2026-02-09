Подразделения ВСУ южнее Купянска оказались в огневом мешке

Российские войска расширяют зону контроля на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Как сообщает "Военное обозрение", в результате наступательных действий под контроль ВС РФ перешло еще около 10 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Новая Кругляковка и Богуславка, к югу от реки Лозовая.

По данным издания, к настоящему времени южная часть Новой Кругляковки контролируется российскими подразделениями. При этом остающиеся в северной части села и в Богуславке группы ВСУ оказались в так называемом огневом мешке, площадь которого продолжает сокращаться по мере нанесения ударов со стороны ВС РФ.

Информацию об успешном наступлении ВС РФ в этой районе подтверждают и другие источники.

"Продолжаются бои за Купянск. ВС РФ продвигаются в районе Новой Кругляковки", - сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Севернее данного участка фронта украинские силы пока сохраняют контроль в районе Ковшаровки, однако их логистическая ситуация там заметно осложнилась. Потеря возможности полноценного снабжения через Купянск связана с успехами ВС РФ в районе Купянска-Узлового. В условиях морозов ВСУ используют лед реки Оскол для переброски сил и средств, однако с наступлением оттепели этот путь снабжения может стать недоступным. Наведение переправ также затруднено из-за расширяющейся зоны огневого контроля со стороны российской армии.

Расширение контроля ВС РФ к востоку от Оскола усиливает давление на украинскую группировку на купянском направлении и осложняет ее снабжение. С учетом сезонных факторов и нарастающего огневого контроля над переправами, логистические возможности ВСУ на левобережье реки могут в ближайшее время существенно сократиться, что повысит уязвимость их позиций на этом участке фронта.