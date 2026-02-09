Российские войска поразили инфраструктуру для истребителей F-16 под Киевом

Вооруженные силы РФ нанесли точечные удары по аэродрому в районе города Васильков в Киевской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал "Военная хроника" ("ВХ").

Из публикации следует, что российские бойцы в ходе атаки применили оперативно-тактические квазибаллистические ракеты 9М723-1 "Искандер-М". Всего было зафиксировано не менее девяти ударов, после которых происходили вторичные детонации с последующим возгоранием.