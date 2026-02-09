В Генштабе рассказали о пользе трофейной техники ВСУ

Российские инженеры завершили исследование значительного числа образцов иностранной техники, используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом изданию «Красная звезда» рассказал председатель Военно-научного комитета (ВНК) Вооруженных сил (ВС) РФ, заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.

Он указал, что НАТО накачало Украину беспрецедентным количеством техники. В связи с этим было необходимо своевременно вскрывать уязвимости западных образцов вооружения, военной и специальной техники и парировать угрозы.

Это удается делать благодаря захваченным у противника трофеям. Все выявляемые особенности своевременно учитываются и находят дальнейшее применение, добавил генерал.

Ранее военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков подсчитал, что переплавка трофейной техники ВСУ может принести России 6,3 миллиарда рублей. По оценке эксперта, основанной на данных Минобороны России, объем крупноформатной разбитой техники ВСУ превышает 50 тысяч единиц. При этом средний вес одного образца составляет 30 тонн, а в сумме показатель может достигать 1,5 миллиона тонн.