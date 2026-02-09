Европейским странам придется потратить огромные средства на военно-промышленный комплекс (ВПК) после опустошения запасов снарядов, которые передавались Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

По мнению Вольфа, США столкнулись с тем, что их военные возможности ограничены, поскольку они позволили своей производственной базе «уехать за границу». В результате во время конфликта у Запада закончились артиллерийские снаряды: у стран ЕС их просто не осталось, а Штаты решили «приберечь остатки».

Профессор отмечает, что Россия не позволила своей промышленности «исчезнуть», что теперь питает военную мощь страны. Европейцам же придется тратиться на восстановление ВПК.

«Им придется вкладывать огромные деньги в армию, в технологии — и я даже не начал говорить о восстановлении промышленного сектора. <…> И на этом закончится все остальное, что они собираются делать», — подчеркнул Вольф.

В Британии раскрыли, почему Запад проиграл на Украине

Ранее китайское издание INews заявило, что европейские страны столкнулись с нехваткой оружия и боеприпасов. По этой причине Киеву не стоит ожидать от ЕС поставок вооружений для продолжения конфликта.