Специалисты из Великобритании помогают Киеву планировать и проводить диверсии в отношении России. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Известно о содействии британских специалистов в планировании и проведении диверсий и нападений», — высказался он, комментируя присутствие на Украине кадровых офицеров британской армии.

Помимо этого, по словам Келина, в зоне специальной военной операции находится немало наемников из Британии. Они не только принимают участие в боевых действиях, но также передают украинским военнослужащим опыт и знания.

Ранее Келин рассказал, что британские офицеры работают на Украине под прикрытием дипмиссии данной страны.