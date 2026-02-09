Боевые действия в зоне специальной военной операции, в том числе и провалившееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), показали, какими некомпетентными являются специалисты стран НАТО. С таким мнением выступил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.

По его словам, на Западе, а особенно в европейских странах, царит истерика. Аналитик заявил, что Североатлантический альянс проиграл в этой схватке, тогда как Россия пытается «убедить объединенный Запад сесть за стол переговоров».

«Запад отказался, потому что они некомпетентны. <…> Теперь же они не могут пойти на попятную и сказать: "Ладно... мы неудачники», — сказал Мартьянов.

Как считает эксперт, военные стран НАТО оказались недостаточно подготовленными для ведения эффективных боевых действий в современных условиях. Все, что узнали военный блок Альянса в локальных конфликтах, абсолютно бесполезно, поскольку в реальном бою все совсем по-другому, подчеркивает Мартьянов.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Финляндии не понравилось использование США термина «статья 5» для описания будущих гарантий безопасности для Украины. В телеграмме, отправленной в Вашингтон, содержатся намеки на опасения в некоторых кругах. Оказалось, что все дело в формулировках, применяемых во время мирных переговоров между Киевом и Москвой.