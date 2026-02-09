В РФ сбили БПЛА над несколькими регионами ночью

В ночь на понедельник силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников, уничтожив 69 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, наибольшее количество беспилотников перехватили над Курской и Брянской областями — там сбили 28 и 27 БПЛА соответственно.

Еще пять дронов уничтожили над Белгородской областью, три — над Тульской. Кроме того, по два беспилотника сбили над Орловской и Калужской областями. По одному дрону перехватили над Астраханской и Воронежской областями.

Это самая масштабная атака дронов на Россию за последнее время. До этого в министерстве обороны России заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 8 февраля перехватили и уничтожили лишь 22 украинских беспилотника. Также в ведомстве рассказывали, как дежурные средства ПВО ликвидировали почти 40 дронов ВСУ над территорией РФ.

По информации ведомства, единичные цели нейтрализовали в Липецкой области и над акваторией Черного моря. В Белгородской области сбили 10 дронов, в Брянской области — 26.