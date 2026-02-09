В Киевской области обнаружили базирование истребителей США F-16

На авиабазе Васильков в Киевской области ранее размещались истребители F-16AM американского производства. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

По его данным, аэродром использовался как площадка для временного размещения звеньев этих самолетов. Отмечается, что истребители такого типа способны применять для взлета и посадки прямые участки автомобильных трасс, используя их как аэродромы подскока. Даже при отсутствии авиации на самой базе там могли сохраняться боеприпасы и оборудование инженерно-авиационных подразделений.

На этом фоне сообщается о новых ударах по объектам на территории Украины. Российские военные с октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны РФ ранее неоднократно заявляли, что поставки западного вооружения Киеву не меняют ситуацию на поле боя и лишь затягивают конфликт.

По информации украинского издания «Страна.ua», вечером в воскресенье в Киеве и городе Васильков Киевской области прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.