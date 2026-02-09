Ростех: Попавший в зону действия системы "Зубр" дрон почти не имеет шансов уйти
Новейшие автоматизированные зенитные комплексы "Зубр", предназначенные для борьбы с маневренными и малоразмерными беспилотниками, уже свою результативность в боевых условиях. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех", член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.
По его словам, система создана на базе технических решений, которые ранее уже доказали свою эффективность.
"Эффективность очень высокая: ни один беспилотник, попадающий в зону действия "Зубра", почти не имеет шансов уйти. Это подтверждается в боевых условиях", - отметил Оздоев.
Он пояснил, что комплекс способен обнаруживать как крупные, так и малоразмерные воздушные цели с любых направлений. Средства обнаружения в автоматическом режиме берут беспилотники противника на сопровождение и передают целеуказание боевым модулям.
Напомним, что в состав "Зубра" входят четыре боевых модуля, командный пункт и собственная радиолокационная станция. Комплекс отличается компактными размерами, высокой маневренностью и может быть приведен в боевое положение за считанные минуты. Его можно размещать как на прицепах, так и на автомобильных платформах, что расширяет варианты применения в войсках.
Информация о разработке дистанционно управляемого зенитного комплекса "Зубр" впервые появилась в 2024 году. Тогда сообщалось, что система построена вокруг РЛС с дальностью обнаружения до 1,5 км и может оснащаться пулеметами ГШГ-7,62 или ПКТ, предназначенными для поражения воздушных целей на малых высотах.
Появление в войсках автоматизированных комплексов типа "Зубр" отражает общий сдвиг в системе противовоздушной обороны в сторону мобильных и роботизированных средств ближнего действия. Массовое применение БПЛА, в том числе малых и маневренных, требует быстрых и автономных решений с минимальным участием расчета. Такие системы становятся важным элементом защиты войск, тыловых объектов и логистики, дополняя более дальнобойные эшелоны ПВО и формируя многоуровневую оборону от беспилотных угроз.