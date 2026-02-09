Австралийскую базу готовят как запасной аэродром для подлодок США

Военно-морская база Стерлинг на западе Австралии может стать опорным пунктом для американских атомных подводных лодок в случае вооруженного конфликта США с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщает The Wall Street Journal, называя объект «страховым полисом» Вашингтона.

По данным издания, США планируют в ближайшие годы разместить на базе до четырех атомных субмарин. Первая из них должна прибыть в Стерлинг в 2027 году. Развертывание проходит в рамках оборонного альянса AUKUS, в который входят Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты.

В настоящее время американские подводные лодки базируются на острове Гуам, однако, как отмечает WSJ, в случае конфликта Пекин способен нанести превентивный удар по этой территории и вывести военную инфраструктуру из строя. Австралийская база рассматривается как более безопасная альтернатива, а также как дополнительная площадка для ремонта и технического обслуживания подлодок вблизи потенциальных очагов напряженности.

Командующий группой американских подводных лодок контр-адмирал Линкольн Рейфстек во время визита на объект отметил, что наличие ремонтной базы рядом с зоной боевых действий критически важно для быстрого возвращения кораблей в строй. Кроме того, в случае противостояния американские субмарины смогут перекрывать ключевые морские торговые маршруты Китая.

Канберра активно инвестирует в развитие Стерлинга. По данным WSJ, на модернизацию базы выделено около 5,6 млрд долларов. Средства направят на строительство учебного центра, жилья для военных, реконструкцию причалов для подводных лодок, создание инфраструктуры для обращения с радиоактивными отходами и систем энергоснабжения. Для персонала уже возведены жилые апартаменты.

Еще 8,4 млрд долларов Австралия направила на строительство крупного центра технического обслуживания и судостроения в Хендерсоне, расположенном рядом со Стерлингом и соединенном с базой мостом. Ожидается, что там появятся сухие доки, предназначенные для капитального ремонта и глубокого обслуживания подводных лодок.

Издание отмечает, что формально Австралия не разрешает размещение иностранных военных баз на своей территории. Поэтому развертывание американских сил официально подается как ротационное. Однако инфраструктура готовится с расчетом на длительное пребывание подлодок. По оценкам австралийских властей, на базу прибудут около 1200 военнослужащих из США и Великобритании. Лондон также планирует разместить в Стерлинге свою подводную лодку.

В то же время проект вызывает обеспокоенность у части местных жителей. Они опасаются появления радиоактивных отходов, роста цен на жилье и повышения уязвимости региона в случае конфликта. Сторонники размещения указывают на создание новых рабочих мест и получение Австралией доступа к технологиям атомных подлодок до начала строительства собственных. Закупки таких субмарин у США в рамках AUKUS запланированы на 2030-е годы. Сейчас австралийский флот располагает только дизель-электрическими подводными лодками.