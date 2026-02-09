В Эр-Рияде открылся оружейный салон World Defense Show

Раз в два года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит оружейная выставка World Defense Show (WDS), которая уже прочно зарекомендовала себя в качестве ведущей площадки для оборонной промышленности. WDS собирает производителей вооружений и спецтехники со всего мира, а также экспертов. Там демонстрируются последние технологические достижения, а в кулуарах идут обмен знаниями и налаживание партнерских отношений.

В этом году выставка посвящена теме "Будущее оборонной интеграции". Мероприятие опирается на программы предыдущих выставок и включает инновационные моменты, чтобы предоставить посетителям и участникам новые возможности. К примеру, на WDS впервые оборудована зона беспилотных систем, посвященная исследованию того, как беспилотные платформы меняют подход к оборонным операциям.

Также одним из элементов выставки стала лаборатория Future Defense Lab, где представлены технологии, которые определят будущее оборонно-промышленного комплекса. Посетителей знакомят с инновациями в области искусственного интеллекта, робототехники, автономных транспортных средств, кибербезопасности и др. Также гости выставки могут посетить военно-морскую зону, демонстрирующую технологии и стратегии, расширяющие возможности военно-морских сил. В целом экспозиции предоставляют уникальную возможность познакомиться с оборонными системами, беспилотными летательными аппаратами и другими передовыми технологиями в режиме реального времени.

По словам организаторов, WDS позволит участникам наладить связи с высокопоставленными и влиятельными лицами со всего мира. В 2024 году, к примеру, в мероприятии приняла участие 441 делегация из 116 стран, включая представителей России.

WDS - 2026 развивает успех выставки 2024 года, на которой Россию представляли 12 экспонентов, разместившихся на площади 1039 квадратных метров, и предлагает стратегическую площадку для демонстрации мощи и инноваций нашего оборонного сектора. Главное преимущество российских оружейников заключается в том, что практически все представляемое нашими компаниями вооружение испытано в реальных боях. Оно доказало эффективность в зоне проведения СВО, и поэтому заслуженно вызывает интерес во многих странах.

Имея доступ к растущему оборонному рынку Саудовской Аравии наряду с мировым рынком, российские компании - участники World Defense Show - 2026 получат возможность расширить свое международное присутствие и диверсифицировать экспортный портфель. "Рособоронэкспорт", к примеру, покажет на выставке новейшие образцы вооружений. Всего ожидается 9 мировых премьер.

В числе экспонатов российских компаний - бронетранспортер БТР-22, комплекс средств автоматизации управления огнем артиллерии "Планшет-А" на шасси бронеавтомобиля "Атлет" и еще несколько новинок.

Колесный отечественный бронетранспортер БТР-22 ранее демонстрировался только в России, а сейчас впервые отправился за рубеж. В обнародованном Госкорпорацией "Ростех" видеоролике показано, как выкрашенная в пустынный камуфляж боевая машина самостоятельно выезжает из транспортного самолета Ил-76.

Двадцать второй бронетранспортер отличается от более ранних образцов: его моторно-трансмиссионное отделение перенесено в переднюю часть корпуса. В корме находятся двери, обеспечивающие удобный и быстрый вход и выход военнослужащих. Автоматическая пушка 2А72 калибра 30 миллиметров способна производить до 330 выстрелов в минуту.

Имеется также 7,62-миллиметровый пулемет Калашникова танковый модернизированный (ПКТМ). Бронирование БТР-22, в том числе защита от мин и фугасов, усилены. Полная масса бронетранспортера - 20 тонн, вместимость - 11 человек. Мощность двигателя - 360 лошадиных сил, а максимальная скорость по шоссе - 85 километров в час. На БТР возможно установить необитаемый пушечно-ракетный модуль "Баллиста", который также будет показан в Саудовской Аравии.

Помимо этого, впервые широкому зрителю будет продемонстрирована 300-миллиметровая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Сарма" на базе бронированного грузовика КАМАЗ-63501. Боевая машина размещена на полноприводном шасси 8x8, развивает по шоссе скорость до 95 километров в час и имеет запас хода по топливу в 1000 километров. Пусковая установка, предназначенная для 300-миллиметровых снарядов, имеет шесть направляющих. Экипаж машины состоит из трех человек. Подготовку к открытию огня и сами пуски можно производить, находясь непосредственно в защищенной кабине. Также предусмотрена работа из укрытия при помощи выносного пульта.

Как отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, высокомобильная система занимает позицию за три минуты и за это же время способна уйти с нее. "Весь залп ракет РСЗО способна выпустить всего за 18 секунд", - сказал он.

Реактивная система залпового огня способна поражать различные цели, в том числе артиллерию, бронетехнику, системы ПВО и другие.