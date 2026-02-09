Во Франции раскрыли мотив Макрона в подготовке к войне с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон запугивает граждан «российской угрозой» и готовит вооруженные силы страны к военным действиям, чтобы удержать власть. Об этом в соцсети X заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя проведение военных учений во Франции для подготовки к возможному военному конфликту с Россией.

«Вот где мы находимся, когда: нами руководит психопат, который думает только о том, как управлять страной, запугивая людей и находя предлог для отмены выборов», — посетовал он.

Кроме того, по мнению Филиппо, ситуация усугубляется тем, что Франция входит в Европейский союз (ЕС), который стремится к эскалации конфликта с Россией.

Ранее глава партии назвал Макрона самым ненавистным лидером в мире, подчеркнув, что тот не может озвучивать какие-либо инициативы.