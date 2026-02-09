Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил с Днем основания Корейской народной армии (КНА) военнослужащих, которые в настоящее время служат в Курской области. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

"Особенно по случаю Дня основания армии передаю горячие поздравления командирам и бойцам войск зарубежной специальной операции, выполняющим приказ Родины на боевых позициях далекой чужбины за честь героической армии", - сказал он в ходе посещения министерства обороны Северной Кореи.

По словам Ким Чен Ына, 2026 год станет годом грандиозных перемен, когда фронт борьбы КНА расширится. Верховный главнокомандующий отметил, что в ближайшие пять лет еще более повысится особая, незаменимая роль армии КНДР.

Северокорейский лидер также поблагодарил командный состав минобороны и политических кадров крупных соединений за их вклад в реализацию курса Трудовой партии Кореи на военном поприще. После группового фотографирования Ким Чен Ын прослушал выступление Центрального военного оркестра ведомства, посмотрел спортивные соревнования и встретился с отставными генералами корейской армии. 4 декабря губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курске создадут памятник боевому братству КНДР и России.