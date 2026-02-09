Пленный боец ВСУ заявил, что его мобилизовали с ВИЧ и гепатитом

Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины Сергей Наболотный сообщил, что его мобилизовали с ВИЧ и гепатитом.

По словам Наболотного, сотрудники ТЦК забрали его прямо возле магазина. Военнопленный добавил, что документы об имеющихся у него заболеваниях были уничтожены.

«Хоть я говорил, что я ВИЧ-инфицированный, что у меня гепатит и у меня есть бумаги об этом. Они взяли бумагу, порвали», — цитирует Наболотного РИА Новости.

Ранее сообщалось об инциденте в Днепропетровской области, где сотрудники ТЦК насмерть забили мобилизованного.