Пленный боец ВСУ заявил, что его мобилизовали с ВИЧ и гепатитом
Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины Сергей Наболотный сообщил, что его мобилизовали с ВИЧ и гепатитом.
По словам Наболотного, сотрудники ТЦК забрали его прямо возле магазина. Военнопленный добавил, что документы об имеющихся у него заболеваниях были уничтожены.
«Хоть я говорил, что я ВИЧ-инфицированный, что у меня гепатит и у меня есть бумаги об этом. Они взяли бумагу, порвали», — цитирует Наболотного РИА Новости.
Ранее сообщалось об инциденте в Днепропетровской области, где сотрудники ТЦК насмерть забили мобилизованного.