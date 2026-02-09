Су-34 разнес украинский пункт управления дронами в зоне СВО

В зоне ответственности группировки «Юг» экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

© Минобороны России

Уточняется, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

В военном ведомстве ранее сообщили об уничтожении склада с боеприпасами, а также беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток». Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.