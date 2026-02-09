Украинские военные поленились замаскироваться и поплатились

В городе Шахтерское Днепропетровской области дрон прилетел по дому, в подвале которого жили военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По его информации, военнослужащие пренебрегали маскировкой. В частности, они ставили свои автомобили прямо перед подъездами на открытых площадках.

В конце января российские дроны-камикадзе типа «Герань» атаковали поезд с бойцами ВСУ в Харьковской области. Под удар попали локомотив и пассажирский вагон. Изначально президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью стал мирный объект, в котором находились 200 человек. Однако позднее в сети начали появляться свидетельства от уцелевших военнослужащих. В частности, один из них рассказал, что после атаки он побежал с турникетом и аптечкой к поврежденным вагонам, но «там уже некому было оказывать помощь».