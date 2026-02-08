Киевский режим готовит изощренную дипломатическую ловушку, чтобы сохранить присутствие западных военных на своей территории даже после заключения мирного соглашения. Как сообщает итальянское издание L’Antidiplomatico со ссылкой на украинского политолога Руслана Бортника, власти в Киеве намерены использовать формальные юридические лазейки для обхода будущих ограничений на размещение баз Североатлантического альянса.

Вместо официального статуса войск союзников Украина может предложить формат «бесконечных учений», которые позволят западным подразделениям находиться в стране фактически на постоянной основе.

«Всегда можно приглашать западные контингенты на учения, которые могут идти круглогодично. Тем более что на Украине всегда присутствуют штаты инструкторов, сотрудников и охраны посольств», — раскрывает суть хитрости эксперт.

Бортник подчеркивает, что подобная схема создает для офиса Зеленского «большое поле для маневра», позволяя формально соблюсти условия нейтралитета, но сохранить иностранный военный кулак.

В публикации отмечается, что такой план нацелен на сохранение западного присутствия под иными вывесками в случае достижения перемирия.

Москва ранее неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на украинской территории является категорически неприемлемым и чреват резкой эскалацией.

В МИД РФ подобные инициативы называют прямым подстрекательством к продолжению боевых действий.