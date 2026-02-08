Правительство Украины в ходе переговоров по урегулированию кризиса может пойти на различные уловки, в частности, схитрить в вопросе о возможном размещении иностранных войск на территории республики, рассказал порталу L’Antidiplomatico украинский политолог Руслан Бортник.

В 2024-2026 годах западные лидеры неоднократно высказывались о размещении в рамках гарантий безопасности ограниченных воинских контингентов на Украине. Размеры корпусов варьировались от 10 тыс. до 100 тыс. человек, за отправку преимущественно высказывались Британия и Франция.

Эксперт заметил, что если Украина получит надежные гарантии безопасности, то необходимость во введении иностранных войск отпадет автоматически.

«Всегда можно приглашать западные контингенты на учения, которые могут идти круглогодично. Тем более что на Украине всегда присутствуют штаты инструкторов, сотрудников и охраны посольств. Это большое поле для маневра», — разъяснил Бортник.

Автор статьи уточнил, что с помощью такого плана Киев может отказаться от размещения западных войск после достижения перемирия, но при этом разработать план, который в другой форме все равно будет предусматривать их присутствие на Украине.

Ранее президент Владимир Путин предупредил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.