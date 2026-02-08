Российские военные уничтожили большую часть техники ВСУ под Красным Лиманом

Под Красным Лиманом российские военные уничтожили большую часть техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, российские бойцы закрепились на окраинах города сразу с трех направлений и ведут зачистку.

Сообщается, что за полгода Вооруженные силы России добыли около 400 единиц военной техники противника. Украинская сторона пытается наладить логистику с помощью возведения мостов над рекой Северский Донец, но российские военные оперативно отрабатывают по инженерной технике ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись в Донецкой народной республике.