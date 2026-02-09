Появилось первое видео запуска FPV-дрона с "Герберы" в зоне СВО

В Сети появилось первое видео применения дальнего беспилотника "Гербера" в качестве матки дронов.

Его снял местный житель в одном из населенных пунктов в Сумской области. На кадрах видно, как от БПЛА в полете отделился и взмыл вверх еле заметный на такой высоте коптер.

"Эфпиви!" - воскликнул наблюдательный очевидец.

Куда направился дрон дальше - неизвестно. Надо полагать, оператор нашел для него подходящую цель. Заметим, что сами "Герберы" ранее использовались чаще всего как разведывательные беспилотники или ложные мишени для истощения средств ПВО. Но способны они нести и боевую часть. Впервые фото упавшей "Герберы", которая выполняла роль матки дронов, в Сети появилось в начале февраля.

Ранее в Черном море провели испытание российского безэкипажного катера "Скорлупа" в модификации дрононосца. С его борта был запущен БПЛА, который успешно поразил БЭК-мишень.