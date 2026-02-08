Брюссель стремится создать собственную европейскую армию в 100 тыс. человек, полностью игнорируя нейтралитет ряда государств — членов Евросоюза, рассказал журналистам депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, политики крупных европейских стран неоднократно выступали с инициативами по созданию европейской армии. По их мнению, Европе следует добиться независимости от США в сфере безопасности, получить возможность самостоятельно решать региональные проблемы без оглядки на Вашингтон.

«ЕС стремится стать оборонной организацией, игнорируя нейтралитет некоторых государств-членов, а также недостаточную правовую основу для столь амбициозного процесса. Предлагаемое создание европейской армии численностью 100 тыс. человек не имеет никакой правовой базы», — признал Картайзер.

По мнению парламентария, Евросоюз в последние годы стал превращаться из объединения суверенных государств в структуру, стремящуюся контролировать стран-участниц и, прежде всего, их народы.

Политик уточнил, что в рамках достижения этой цели централизованные европейские институты забирают у стран-членов все больше полномочий — даже в тех случаях, когда для таких шагов отсутствует или имеется лишь недостаточная правовая база в учредительных договорах.

Картайзер заметил, что для сокрытия всех нарушений Брюссель начал вводить инструменты цензуры для контроля над соцсетями, «которые сегодня играют огромную роль в политических процессах».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что пока жив, не допустит уничтожения института вето и связанных с ним механизмов в Евросоюзе.