Российское подразделение «Рубикон» демонстрирует высочайшую эффективность и становится эталоном для современных беспилотных войск. К такому выводу пришло немецкое издание Junge Welt.

Издание пишет, что «Рубикон» доказывает незаменимость БПЛА в условиях современных боевых действий. Беспилотники угрожают противнику 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

При этом эффективность «Рубикона» заложена в его автономности и независимости. Операторы ведут собственную разведку и выбирают цели независимо от других воинских подразделений.

«Рубикон» является автономным комплексом уничтожения», — пишет издание.

О создании Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» стало известно летом 2024 года. В минувшем январе военный эксперт Рустем Клупов рассказал, что в ВС РФ формируется второе аналогичное подразделение войск беспилотных систем.