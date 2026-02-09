Украина выпустила по России американские реактивные снаряды и управляемые ракеты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России американские реактивные снаряды и управляемые ракеты. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 27 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и три ракеты большой дальности «Нептун».

Помимо того, за сутки российские военнослужащие уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Ранее стало известно, что атакам ВСУ подверглись восемь регионов. БПЛА были уничтожены над Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Орловской, Калужской, Астраханской и Воронежской областями.