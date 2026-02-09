Европейским странам предстоят многомиллиардные расходы на восстановление военно-промышленного комплекса после истощения запасов боеприпасов, израсходованных в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.

По его словам, конфликт вскрыл системные проблемы западных армий. Вольф отметил, что США и их союзники столкнулись с ограничениями военных возможностей из-за утраты собственной производственной базы. Технологии, подчеркнул он, у Запада сохранились, однако значительная часть промышленного производства была выведена за рубеж.

Профессор указал, что в разгар конфликта на Украине страны Запада столкнулись с дефицитом артиллерийских снарядов. По его утверждению, европейские государства практически полностью исчерпали свои запасы, а США израсходовали столь значительные объемы, что были вынуждены сохранять оставшиеся ресурсы. При этом, как отметил Вольф, еще тогда заявлялось, что на наращивание производства до необходимого уровня потребуется не менее года, однако ситуация принципиально не изменилась.

Отдельно профессор подчеркнул, что Европе и США будет крайне сложно догнать Россию в сфере военно-промышленного производства. По его словам, Россия не допустила деградации собственной промышленности и сохранила ключевые отрасли, обеспечивающие военную мощь.

Вольф заявил, что европейским государствам предстоит направить огромные средства на восстановление оборонного сектора. Речь, по его оценке, идет не только о вложениях в вооружения и технологии, но и о фактическом возрождении промышленной базы. При этом такие расходы, отметил он, неизбежно будут осуществляться за счет других направлений развития, от которых Европе придется отказаться.