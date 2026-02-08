Эксперт раскрыл, как защитить от обстрелов приграничные регионы России

Наиболее эффективный способ защиты Белгородской и Брянской областей от обстрелов – уничтожение систем HIMARS на вооружении у ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

© Газета.Ru

По его словам, это единственное средство, которое показывает свою эффективность. Отслеживание и уничтожение HIMARS – «задача номер один» для ВС РФ, подчеркнул эксперт. При этом Кнутов указал, что отслеживать передвижение самих ракет «сложновато», равно как и пусковых установок, поскольку они «маскируются».

Кнутов также предположил, что массированные удары HIMARS связаны с новой поставкой военной помощи от США.

Накануне по Белгороду ударили 10 ракет. Из-за атаки пострадали два человека. Кроме того, были повреждены два коммерческих и инфраструктурные объекты, 38 автомобилей, три квартиры в двух многоэтажках и 12 частных домов. Во время восстановительных работ в городе ограничили работу лифтов.

Вечером в Белгороде произошел частичный блэкаут после нового ракетного удара. ВСУ нанесли его, предположительно, с помощью американской установки РСЗО HIMARS. Около 20:00 в городе объявили ракетную опасность. Примерно через пять минут раздался мощный взрыв. Затем электричество пропало на Харгоре, Крейде, центре Белгорода и части одноименного округа.