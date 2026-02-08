Эксперт назвал способ защитить Брянск от ударов Himars

Единственным эффективным способом прекратить обстрелы приграничных территорий России является физическое уничтожение американских пусковых установок, а не попытки перехвата их снарядов в воздухе. Как заявил в интервью News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, в условиях массированных атак на Белгородскую и Брянскую области приоритетной задачей спецслужб и военных должно стать отслеживание перемещений самих машин.

По его мнению, отследить полет ракет значительно сложнее, чем выявить наземные пусковые платформы, несмотря на все ухищрения противника по их маскировке.

«На мой взгляд, единственное средство, которое сейчас показывает свою эффективность, — это уничтожение самих машин», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что «отслеживание этих машин и их уничтожение — это задача номер один», хотя это и сопряжено с определенными трудностями из-за применения ВСУ приемов скрытного перемещения.

Аналитик полагает, что резкая активизация обстрелов в феврале 2026 года напрямую связана с реализацией нового оборонного контракта США на сумму 185 миллионов долларов, который мог быть использован как прикрытие для тайных поставок комплектов и запчастей.

Кнутов добавил, что вооружение поступает через территорию Польши в контейнерах, замаскированных под гражданские товары. «Определить непосредственно выгрузку этих ракет сложнее, чем каких-то других грузов. То есть должна быть информация непосредственно с порта», — резюмирует эксперт.

Ситуация в приграничье обострилась в минувшую субботу: 7 февраля около 22:00 губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем личном канале о террористическом ударе со стороны Украины. По его данным, атака велась с применением американских систем HIMARS и ракет большой дальности «Нептун», в результате чего сразу в семи муниципальных образованиях было нарушено тепло- и энергоснабжение. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Выгоничском районе, где ранения получили два мирных жителя, повреждены частные дома, административное здание и местная церковь. В настоящий момент на местах работают аварийные бригады и оперативные службы, занимающиеся ликвидацией последствий обстрела.