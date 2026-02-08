Изменение тактики дронов при ударах по Украине помогло сэкономить ракеты

В ходе массированной воздушной атаки по украинской энергетике в ночь на 7 февраля ВС РФ использовали новую тактику, позволившую вполовину сократить число ракет при сохранении плотности ударов по целям.

На сей раз основной задачей сотен "Гераней" и "Гербер" стала не атака объектов на земле, а перегрузка украинской ПВО - чтобы расчистить путь летевшим следом ракетам, пишет "Военная хроника".

Судя по количеству долетевших Х-101, "Калибров" и "Цирконов", беспилотники с задачей справились. По предварительным данным, Бурштынская ТЭС приняла 12-14 "Калибров" и надолго вышла из строя. Подстанции "Западноукраинская" досталось 5 "Калибров", Добротворской ТЭС - 12.

Подстанциям "Ровно" и "Грабов" - не менее 5 Х-101 с кассетными боевыми частями каждой. По поводу того, чем отключили подстанцию "Винницкая" напряжением 750 кВ, мнения расходятся: либо два "Циркона", либо пара "Искандеров". В более мелкие подстанции в Ровенской области прилетело еще 6 ракет.

В общей сложности использовано порядка полусотни ракет разных типов - притом что прежде в налетах участвовало 80-100 изделий. Результат же получился впечатляющим для всех и грустным для киевского режима.

Выход из строя подстанций высшего уровня привел к остановке украинских АЭС и новым масштабным отключениям энергоснабжения.